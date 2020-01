Confinada ao país desde julho de 2019, altura da alegada violação, a

cuja identidade não pode ser divulgada por motivos legais, segundo o The Guardian.

A jovem britânica condenada por acusar 12 homens de a terem violado num hotel no Chipre regressou a casa na noite de terça-feira.estudante de 19 anos viu, horas antes, a decisão da condenação ser suspensa por um tribunal cipriota - após o governo britânico ter levantado suspeitas sobre o tratamento judicial que a adolescente estaria a ter."Estamos muito felizes por estar a ir para casa, onde vamos continuar a lutar para limpar o nome da minha filha. A luta para obter justiça não acabou", garantiu a mãe da jovem,A britânica denunciou, em julho do ano passado, ter sido violada por um grupo de jovens israelitas numresortda cidade turística de Ayia Napa. Disse estar a ter relações consensuais com um jovem do grupo quando foi amarrada e violada por mais 11 homens, entre os 15 e os 22 anos, que entraram no seu quarto durante a noite.A adolescente passou de vítima a suspeita após ter retirado a queixa depois de oito horas de interrogatório policial. Culpada de desordem pública por fabricar "um crime imaginário", após retirar as queixas, foi condenada a quatro meses de prisão, com pena suspensa sobre outros três anos. Mas assegurou depois ter sido coagida pela polícia a deixar cair a queixa. O caso despoletou protestos nosob o pretexto desta não ter tido direito a um julgamento justo.A investigação à denúncia da jovem foi arquivada e os homens que acusou de violação foram autorizados a voltar para casa. A britânica foi obrigada a passar um mês na prisão de Nicosia até ter-lhe sido concedida fiança sob a condição de que entregasse o seu passaporte. Segundo o código penal do Chipre, o crime de desordem pública é punível com até um ano de prisão e uma multa de até 1.708 euros. O juiz condenou a jovem ao pagamento de 140 euros."Apesar de estamos feliz com o facto de a sentença imposta hoje a permitir voltar para casa, a luta pela sua inocência vai continuar", disse Lewis Power QC, membro da equipa de defesa da jovem, adiantando que irão contestar a condenação inicial no Supremo Tribunal do Chipre e, caso necessário, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. "Vamos continuar a dizer que a esta jovem lhe foram arrancados a sua dignidade e direitos humanos básicos".A dimensão do caso levou o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson , a pronunciar-se. "Ao longo deste caso, o nosso foco foi assegurar que esta jovem mulher regressava a casa. Estamos muito felizes que isso possa acontecer. Esperamos que a ela e à sua família lhes seja dada privacidade para que possam começar a reconstruir as suas vidas".A britânica, que deveria ter começado a estudar criminologia na universidade no outono passado, tem sofrido, desde o ataque, stress pós traumático e está a tomar antidepressivos. Segundo os advogados de defesa, a suspensão da condenação não fará o suficiente no "caso incrivelmente triste e trágico" desta jovem cujo crime foi reportar um ataque sexual.