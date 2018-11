A violação à liberdade religiosa não podia piorar mais? Mas piorou

Em dois anos aumentaram os países (são já 20%) onde se registam "violações significativas", diz relatório da Fundação AIS. China, Índia, Rússia, Turquia estão na lista. Há esperança no Iraque e na Síria

A lista é extensa, escrevíamos, mas pela gravidade das violações à liberdade religiosa, tem que ser sublinhada: nestes 21 países houve, nos últimos dois anos (entre Junho de 2016 e o mesmo mês de 2018), perseguição religiosa (é o nível mais grave atribuído pelo relatório e que inclui violência, subjugação, homicídio ou exílio forçado). E noutros 17, registou-se discriminação (Azerbaijão, Bangladesh, China, Coreia do Norte, Egipto, Indonésia, Iraque, Líbia, Maldivas, Mauritânia, Mianmar, Níger, Paquistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Vietname). Isto quer dizer, portanto, que em 38 países (20 porcento dos Estados do mundo) existem provas de "violações significativas" da liberdade religiosa. Os dados constam de um relatório da Fundação AIS, uma organização de caridade católica, e que foi conhecido nesta quinta-feira, 22 de Novembro.



Esperança na Síria e Iraque, recúos na Rússia

Em relação ao relatório anterior, os abusos à liberdade religiosa mantiveram-se semelhantes em 18 países. E melhoraram em apenas em dois países, o Iraque e a Síria. O resultado começa a confirmar um desejo revelado aquando do lançamento do relatório anterior pelo bispo copta Bashar Warda (entrevista com vídeo) à SÁBADO: "Demorará algum tempo, mas de certeza que no final o Daesh será derrotado". Era um optimismo ainda sem prazo. "Durante o período em análise, houve contudo vislumbres de esperança. Em meados de 2018, houve situações no norte do Iraque que, dois anos antes, eram impensáveis até junto dos membros mais optimistas das minorias religiosas em questão", lê-se no relatório da AIS (as siglas de Ajuda à Igreja que Sofre). Um exemplo foi o regresso, em Junho passado, de 25.650 cristãos, que representam metade dos habitantes da cidade de Qaraqosh (Iraque) e que tinham fugido ao Daesh.



Noutros dois, a Rússia e o Quirguistão, agravou-se tanto que receberam pela primeira vez a classificação de discriminação. Em quatro países em concreto, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Iémen e Eritreia, "a situação já era tão má que dificilmente poderia piorar", lê-se no documento da AIS.



Mais ultra-nacionalismo

O relatório sublinha dois estados em particular, a Índia e a China, em que se notou "um declínio especialmente acentuado". Nestes países (como também na Rússia e na Turquia), lê-se no relatório desta organização católica, há um "um aumento do ultra-nacionalismo religioso" e as minorias religiosas estão sob ataque. Aconteceu com Pehlu Khan, que foi morto por 200 "justiceiros das vacas" em Alwar, no estado indiano do Rajastão. O muçulmano regressava com outros agricultores que transportavam gado leiteiro de volta à sua aldeia, quando estes justiceiros hindus os atacaram – mais uma vez --, acusando-os de abaterem vacas, que são sagradas para a sua religião. Outros nove muçulmanos foram assassinados pelos mesmos motivos em 2017.



Na China, escreve o relatório, "ao longo dos últimos dois anos, o regime do presidente Xi Jinping deu novos passos para reprimir os grupos religiosos vistos como resistentes ao domínio das autoridades comunistas chinesas". Os exemplos citados no documento apontam para o Estado: "No final de 2017, chegavam relatos de estar a ser oferecido dinheiro aos cristãos nalgumas partes do país para destruírem imagens natalícias do Menino Jesus e substituí-las por retratos do presidente Xi". Em Abril deste ano, "foi proibida a venda online da Bíblia e dois órgãos protestantes controlados pelo Estado anunciaram que iriam seguir uma nova versão "secularizada" da Bíblia compatível com a "sinicização" e o socialismo". Um prisioneiro contou que só era autorizado a comer quando agradecesse ao presidente Xi e ao Partido Comunista.



Na Rússia, acusa o mesmo documento, a dimensão do ultra-nacionalismo religioso revestiu-se de legislação anti-terrorismo, que proibiram a divulgação de material religioso e a pregação. E os exemplos de ultra-nacionalismo religioso estendem-se à Turquia.