É fácil ver como a derrota do Estado Islâmico na Síria e no Iraque pode levar a uma situação em que o grupo virá para África tirar vantagem da pobreza e do caos instalados." Proferida no início de abril, pelo presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, durante uma visita a Washington, a frase não podia ser mais premonitória: poucos dias depois, o grupo terrorista reivindicou o primeiro atentado de sempre no Congo e no início deste mês anunciou a sua presença em Moçambique. Ambas as ações foram atribuídas a uma entidade recém-criada: a Província da África Central do Estado Islâmico (EI).A primeira incursão de um grupo oficialmente ligado ao Estado Islâmico nesta zona de África deu-se a 19 de abril: nesse dia, o grupo reivindicou a morte de oito soldados congoleses num ataque ocorrido dias antes e que tinha sido atribuído pelo governo às Forças Democráticas Aliadas. Com origens no Uganda, o grupo é acusado de matar centenas de pessoas nos últimos três anos.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 12 de junho de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.





Capa edição 789