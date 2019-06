E se pudesse viver os dias de sol do verão para sempre? No norte da Noruega, uma ilha com cerca de 300 habitantes quer dizer adeus aos relógios e abolir a medição do tempo porque consideram-na desnecessária devido à escuridão em que passam grande parte dos dias. Em Sommarøy – que, ironicamente, significa em norueguês "Ilha de Verão" – foi criado um acordo para acabar com a rigidez dos horários.

