Christchurch assistiu aos primeiros funerais das 50 pessoas que morreram no tiroteio da passada sexta-feira, 15 de março. A família Mustafa, a viver há cinco meses na Nova Zelândia depois de fugir da guerra civil na Síria, perdeu um pai e um filho.

Christchurch assistiu esta quarta-feira aos primeiros funerais das 50 pessoas que morreram no tiroteio da passada sexta-feira, 15 de março. A família Mustafa, que perdeu um pai e um filho, tinha fugido da guerra civil na Síria há cinco meses. "Escaparam dos massacres da Síria e morreram num aqui, na Nova Zelândia", disse, citado pelo jornal espanhol El País, Jamil El-Biza, um imã salafista que esteve no funeral para ajudar os familiares das vítimas.

O momento mais doloroso foi quando Zaed se colocou à frente dos cadáveres do pai, Khaled Mustafa, e do irmão, Hamza. "Estava como que a falar com o pai. Disse-lhe: 'não devia estar aqui à tua frente mas sim deitado ao teu lado. Não quero ficar sozinho'", contou o jovem.

Depois de enterrar o pai e o irmão, Zaed não queria voltar para o hospital – onde estava internado há cinco dias depois de ser operado por ter ficado ferido no mesmo atentado que matou os seus familiares. "Não voltou [para o hospital] até receber as condolências de todos os presentes", contou o El-Biza, australiano representante da associação Ahlus Sunnah Jamaah.

"É o país mais seguro do mundo"

A mulher de Khaled Mustafa, Salwa, tinha dito horas antes do funeral, numa entrevista à radio local, que lhes tinham garantido que a Nova Zelândia era o melhor sitio para se refugiarem. "É o país mais seguro do mundo, o mais maravilhoso para onde podem ir. Vão começar uma vida maravilhosa", contou a mulher. "Mas não foi assim".

A família fugiu do conflito que destruiu o seu país e refugiou-se durante cinco anos na Jordânia, antes de decidirem viver na Nova Zelândia.

No dia do ataque, soube do que sucedido pelo filho. Hamza, que hoje foi enterrado ao lado do pai, telefonou à mãe a contar o que estava a acontecer. Salwa ainda ouviu o barulho dos disparos.

"Mamã, há alguém na mesquita a disparar. Acertou ao meu irmão (Zaed) na perna". Quando gritou a chamar pelo filho já não ouviu resposta. Hamza, que tinha feito 16 anos dois dias antes, morreu com um tiro na cabeça.

Passados alguns minutos, um estranho pegou no telefone: "Lamento, o seu filho já não respira, acho que está morto".