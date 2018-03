Os pais de Gabriel Cruz, o menino de oito anos morto pela madrasta, em Almeria, Espanha, não escondem a dor do momento que vivem, mas confessam procurar encontrar forças em todo o apoio que tiveram nas últimas semanas.

"Achamos que era preciso agradecer e deixar uma mensagem positiva, apesar de toda a dor e de toda a raiva, antes de vos pedirmos que nos dêem tempo. Precisamos de tempo", disse Patricia Ramírez durante uma entrevista à TVE juntamente com o pai do menino, Ángel Cruz.

A polícia encontrou o corpo de Gabriel, desaparecido desde dia 27 de Fevereiro, no passado domingo, dia em que deteve a namorada do pai, Ana Julia Quezada. Esta quinta-feira, a mulher foi acusada dos crimes de homicídio, detenção ilegal e atentado contra a integridade moral depois de ter confessado ter atacado o menino com um machado na sequência de uma discussão e ter acabado por estrangular a criança e esconder o corpo na quinta da família, em Rodalquilar. As autoridades, que a classificaram a detida como "manipuladora", acreditam que actuou por ciúmes da relação que o namorado mantinha com a mãe da criança.

Gabriel era apaixonado por peixes e queria ser biólogo marinho. Na altura das buscas, os pais pediram que fosse enviada força ao "pescadito" (peixinho). Agora, dizem que "o pescadito ganhou à bruxa má". "Não existe consolo possível, mas se essa mulher não vai poder fazer mal a mais ninguém, Gabriel já ganhou, apesar de ter pago um valor tão elevado quanto a sua vida e de ter destroçado as nossas", disse Ángel, acrescentando emocionado: "Quem sabe se ele não me salvou a vida?"

A Operação Nemo, assim designada em homenagem ao menino, determinou que Ana Julia Quezada é uma mulher "manipuladora, obsessiva, egocêntrica, fria e com uma certa ambição económica" e que terá actuado sozinha.