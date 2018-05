Donald Trump anunciou que a cimeira história com Kim Jong-Un não se vai realizar. Na missiva, deixou um aviso ao regime de Pyongyang.

A Casa Branca acaba de emitir uma carta dirigida ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a cancelar o encontro em Singapura marcado para dia 12 de Junho deste ano.



No documento, pode ler-se que Trump não acha apropriado o encontro manter-se, baseado na "tremenda raiva e hostilidade flagrante" por parte da Coreia do Norte. "Assim, esta carta serve o propósito de transmitir que o encontro em Singapura, pelo bem dos dois países mas em detrimento do mundo, não acontecerá."



Trump escreveu também que sentiu que se estava a construir um "óptimo diálogo" entre ele e Kim Jong-un e acrescentou que "em última instância, este era o único diálogo que realmente importava". O presidente norte-americano frisou ainda que espera encontrar-se com Kim no futuro.





"Se mudar de ideias relativamente à realização do encontro, por favor não hesite em contactar-me", disse Trump. "O mundo, principalmente a Coreia do Norte, perderam uma grande oportunidade para atingir um estado de paz e prosperidade (...) Esta oportunidade perdida é um momento muito triste na história."



O presidente deixou também uma espécie de aviso ao dizer: "Fala [o Kim Jong-un] das vossas capacidades militares, mas as nossas [dos EUA] são tão massivas e poderosas que rezo a deus que nunca tenhamos de as usar".



Esta notícia é divulgada pouco depois da Coreia do Norte ter destruído parte de um local usado para testes nucleares na sequência de discussões recentes entre os dois países sobre a desnuclearização da Coreia.