A Amazónia, a maior floresta tropical do mundo, está a arder há mais de 16 dias. O mundo protesta contra os incêndios e o governo brasileiro, depois de acusar as ONG de atear o fogo, considera agora colocar os soldados a lutar contra as chamas. Na Amazónia, vive a maior biodiversidade registada numa só área do planeta. Mas que consequências têm os fogos para o resto do mundo? E será mesmo a Amazónia o pulmão da Terra? A SÁBADO tirou as dúvidas com a professora universitária Helena Freitas, do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.

Qual é a percentagem de oxigénio que a floresta da Amazónia fornece ao planeta?

Estima-se que cerca de 20% da produção global.



E com os incêndios essa taxa diminui de forma significativa?

A biomassa da floresta contém cerca de 100 mil milhões de toneladas de carbono, o que é equivalente a 10 anos de emissões de carbono de origem fóssil. Com os incêndios e a desflorestação há uma perda relevante de carbono associado à biomassa florestal e aos solos (solos e plantas da Amazónia, em conjunto, em conjunto representam cerca de 25% do carbono armazenado nos sistemas terrestres). Com os incêndios há uma perda importante desta capacidade de sequestro de carbono o que tem profundas implicações.









É possível sobreviver sem a Amazónia?

As consequências desta perda são muito graves a vários níveis. A Amazónia é um sistema regulador dos ciclos biogeoquímicos [percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico essencial à vida] com expressão regional, mas com efeitos globais; destacando-se o ciclo do carbono e a água. Aqui encontramos mais de metade da floresta tropical do mundo e cerca de 10% da biodiversidade global. Será possível viver sem a Amazónia, mas será um mundo muito diferente.

Que importância tem a Amazónia para o resto da Terra e por que razão lhe chamam "pulmão do planeta"?

Chamam-lhe pulmão do planeta pela associação que se faz entre a imensa floresta e a produção de oxigénio e qualidade do ar. Mas é verdade que esta expressão não é completamente correta, uma vez que a floresta também consome oxigénio e há outros organismos que podem ser maiores contribuintes, como as algas. No entanto, o papel de sequestro de carbono confere-lhe um papel inquestionável neste equilíbrio.

A Amazónia tem um vasto número de animais e de plantas, que não são encontrados em mais nenhum local do planeta. O que acontece a essas espécies com os incêndios?

Há de facto muita biodiversidade nesta floresta. Só nos últimos 15 anos identificaram-se mais de 1.500 novas espécies de plantas e vertebrados. O que se percebe também é que com estes fogos, poderemos perder muitas espécies que nunca chegaremos a identificar e a conhecer.





O rio Amazonas contém 20% da água doce da Terra. Como é que o incêndio afeta a água e até os oceanos?

É verdade. E a maior parte desta água da Amazónia permanece aqui, representando habitat para muitas formas de vida. O desaparecimento da floresta tem um impacto brutal no ciclo hidrológico. Trata-se da maior bacia hidrográfica do mundo! Na floresta tropical, a riqueza maior está na vegetação; a sua eliminação reduz dramaticamente a riqueza mineral e hídrica.

Vamos ver efeitos deste incêndio noutros locais do planeta?

O desaparecimento da Amazónia vai refletir-se no planeta. Os modelos climáticos vão certamente traduzir este efeito de perda e vamos ter que avaliar até que ponto.

Depois do incêndio, acha que a floresta pode regenerar? Em quanto tempo?

A regeneração da floresta tropical é quase impossível. A remoção da vegetação significa a remoção de quase 90% dos nutrientes que estão nas plantas e não nos solos, como se verifica noutros ecossistemas. A desertificação dos solos é um processo muito rápido e é um dos problemas ecológicos mais graves e complexos que resulta destes incêndios de grande escala.