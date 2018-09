Na Venezuela, 87% da população é pobre, segundo dados divulgados pela organização não-governamental Coligação de Organizações pelo Direito à Saúde e à Vida.

Na Venezuela, 87% da população é pobre e 61% vive em pobreza extrema, segundo dados divulgados na quinta-feira pela organização não-governamental Coligação de Organizações pelo Direito à Saúde e à Vida (Codevida).



Os dados foram divulgados pelo presidente da Codevida, Francisco Valência, em Genebra, Suíça, durante uma reunião na ONU, em que alertou que 55% das crianças venezuelanas, com menos de cinco anos de idade, padece de subnutrição. "A crise, na Venezuela, tem consequências devastadoras para o bem-estar da população e no usufruto dos seus direitos (…), os níveis de insegurança alimentar são altíssimos", enfatizou.



Os dados, explicou o presidente, têm como fontes o Centro de Direitos Humanos da Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), a Cáritas e a Organização Panamericana da Saúde.



Eduardo Trujillo, da UCAB, precisou que mais de oito milhões de venezuelanos comem "duas ou uma vez por dia, e o que ingerem não é nutritivo". A crise, a escassez e os altos preços dos produtos fizeram com que "em média os venezuelanos tenham perdido 11 quilogramas de peso, em 2017", acrescentou.



Por outro lado, ambos os responsáveis explicaram que na Venezuela não há distribuição regular de água potável, falta a electricidade e a inflação é de 233%, o que fez com que 2,3 milhões de pessoas tenham abandonado o país.



A crise, segundo a Codevida, provocou a migração de 50% dos trabalhadores hospitalares, sobrecarregando de trabalho as enfermeiras que não emigraram, enquanto milhares de pacientes não recebem tratamento adequado pela falta de medicamentos e materiais médicos no país. Ainda assim, ressurgiram doenças que já estavam controladas como o sarampo e a malária.