Kamala Harris, a “parceira ideal” para enfrentar os desafios da América ao lado de Biden

"Venho de uma longa linhagem de mulheres fortes, pioneiras, fenomenais. A minha avó percorria as aldeias na Índia com um megafone, dizendo às mulheres pobres como podiam ter acesso a contracetivos. A minha mãe veio para os EUA aos 19 anos para estudar endocrinologia na Universidade de Berkeley e eventualmente tornou-se uma investigadora de topo na área do cancro. Não havia forma de ter começado a minha carreira politica sem exemplos fortes como elas para me inspirar".

Kamala Harris nunca o escondeu. Cresceu com o objetivo de mudar aquilo que acredita estar errado e é à família que o deve. Nascida em Oakland, no estado da California, em outubro de 1964, cresceu numa casa com um pai jamaicano, professor de Economia, e uma mãe indiana, investigadora em oncologia.





Pais Kamala Harris Foto: Instagram

Tal como os pais, que marcharam pelos direitos civis nos anos 60, Kamala foi voz ativa contra a morte de George Floyd – que em maio deste ano desencadeou meses de protestos no país contra o racismo e a violência policial –, defendendo a necessidade de mudar as práticas policiais e de desmantelar o racismo sistémico no país. "É por causa deles [os pais] e pelos que saem à rua para lutar por justiça que estou onde estou. Eles abriram o caminho para mim", escreveu.

Quando tinha sete anos os pais divorciaram-se. "Eles não lutaram por dinheiro. A única coisa pela qual lutaram foi por quem ficava com os livros", contou no livro de memórias The Truth We Hold.

Apesar de o pai ter continuado a fazer parte da sua vida, Kamala Harris e a irmã, Maya, ficaram a viver com a mãe depois da separação. Ela foi, garante, "a pessoa mais responsável por nos ter moldado nas mulheres que nos tornámos".

"Sou filha de uma mãe que quebrou todo o tipo de barreiras. Shyamala Harris não tinha mais de um metro e meio de altura, mas se a tivessem conhecido iam pensar que tinha mais de dois metros. Agradeço todos os dias por ter sido criada por ela", escreveu em maio deste ano. Kamala Harris perdeu a mãe em outubro para um cancro do cólon.





Kamala Harris, mãe e irmã Foto: Instagram

Ao seu lado continuou a ter a irmã mais nova. A acompanhá-la também no percurso político, Maya Harris foi a responsável pela campanha às presidenciais norte-americanas de Kamala. "Acho que a maioria das pessoas que conhece a Maya vai dizer que ela é uma das pessoas mais inteligentes que conhecem. Pelo facto de ela se ter voluntariado para trabalhar nesta campanha e continuar a ser exatamente quem sempre foi sinto-me muito abençoada", disse em entrevista ao Politico.

Em 2013 conheceu o marido, Douglas Emhoff, num encontro às cegas e o advogado de 56 anos garante que "foi amor à primeira vista". Casaram-se no ano seguinte.

"Na manhã seguinte ao nosso primeiro encontro, Douglas Emhoff enviou-me por email uma lista das datas que tinha disponíveis para encontros nos próximos meses. Disse-me, ‘quero ver se conseguimos que isto resulte’. Estamos a fazer com que resulte desde então", escreveu Kamala Harris este ano, para assinalar o aniversário do marido.





Kamala Harris e Douglas Emhoff Foto: Getty Images

Tal como o apoio da irmã, Harris teve o marido ao seu lado em cada degrau que subiu no percurso politico. Os dois filhos de Doug Emhoff, Cole e Ella, de um casamento anterior, tratam Kamala Harris por "Momala".

"Podes ser a primeira, mas garante que não és a última"

Formada na Universidade de Howard, historicamente frequentada por negros, Kamala Harris tirou direito em Hastings/Universidade da California e tornou-se, em 2003, procuradora-geral distrital do condado de São Francisco. Enquanto se posicionou à esquerda em questões como o casamento homossexual ou a pena de morte – defende a prisão perpétua em alternativa –, chegou a incomodar os liberais por se recusar a ir mais longe.





Kamala manifestação Foto: Getty Images

"Não estou a tentar restruturar a sociedade. Estou só a tentar resolver assuntos que acordam as pessoas a meio da noite". Kamala Harris, em entrevista ao New York Times (julho de 2019)

Ativistas da ala esquerda criticaram-na, então, pela sua forma de lidar com casos de violência policial. Defendiam que Harris não era agressiva o suficiente na reforma dos departamentos da polícia e que se aliava com demasiada frequência a estes sindicatos. "Quando queremos reformar sistema, não deve e não pode ser só do lado de fora a tentar mandar a porta abaixo", afirmou em entrevista ao New York Times em fevereiro do ano passado.

De procuradora-geral da Califórnia e senadora a candidata às presidenciais norte-americanas, Kamala pediu o fim das detenções em massa, das fianças e da pena de morte. Comprometia-se, em caso de ganhar a corrida das eleições, a usar o seu poder para implementar uma série de medidas de controlo de armas no país. Entre elas estava resolver a falha na lei que permite que agressores comprem armas sob certas condições.

Em janeiro do ano passado candidatou-se à presidência dos Estados Unidos mas acabou por sair da corrida do Partido Democrata. Depois de garantir que iria continuar "a lutar todos os dias" por justiça, Kamala Harris anunciou o seu apoio a Joe Biden na eleição à Casa Branca. "Precisamos de um líder que se preocupe verdadeiramente com as pessoas e que as possa unir. E penso que o Joe pode fazê-lo", defendeu.





Kamala Harris e Joe Biden Foto: Getty Images

Figura ascendente no partido, a senadora do estado da Califórnia foi escolhida por Biden como sua candidata à vice-presidência – o democrata já tinha prometido que este cargo iria para uma mulher. A nomeação recebeu aplausos do antigo presidente dos EUA, Barack Obama, que considerou que Joe Biden "acertou em cheio" na escolha da "parceira ideal" para enfrentar os desafios da América. Agora, pode ser a primeira mulher a alcançar a vice-presidência dos EUA.

Harris, de 56 anos, acabou por ser a primeira afro-americana a ocupar o cargo de procuradora-geral da California e a segunda mulher negra a ser eleita para o senado americano. Com uma carreira de quase 30 anos como advogada, é, agora, a primeira mulher afro-americana escolhida para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Da mãe recorda as palavras: "Podes ser a primeira, mas garante que não és a última".



