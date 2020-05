Pelo menos dez pessoas, entre elas um lusodescendente, foram detidas pelas autoridades venezuelanas por participar numa festa no pátio de uma casa, violando a quarentena preventiva da covid-19 na Venezuela , noticia este domingo a imprensa local. As detenções ocorreram na urbanização La Mendera II de Cabudare, no estado venezuelano de Lara (360 quilómetros a sudoeste de Caracas) e entre os detidos está um lusodescendente de 19 anos. Os detidos, com idades entre os 18 e os 23 anos, são ainda acusados de resistência às autoridades.Segundo a imprensa local as detenções ocorreram à 01h00 local de sexta-feira (06h00 de sábado em Lisboa), depois de a polícia ter sido informada, anonimamente, de que decorria a festa.O Diário de Lara explica que, ao ver a polícia, "os jovens correram para dentro de casa, omitiram a ordem para parar, atiraram as bebidas que tinham contra os oficiais e inclusive houve tentativa de agredir fisicamente" os polícias. A polícia confiscou ainda um carro que estava estacionado no exterior da residência e cinco caixas de cerveja.Na Venezuela, na sequência da quarentena preventiva da covid-19, estão proibidas as aglomerações de pessoas. No estado de Lara está ainda proibido sair de casa a partir das 14h00 locais.