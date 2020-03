Covid-19: Marrocos encerra todos os restaurantes, cafés, salas de espetáculo e mesquitas

As autoridades marroquinas anunciaram hoje novas medidas drásticas para contar a propagação do novo coronavírus, com o encerramento "até nova ordem" de cafés, restaurantes, salas de teatro e de cinema, e também das mesquitas.

As disposições, que entram em vigor hoje às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) também abrangem "as salas de desporto, hamams [banhos turcos], salas de jogo, e campos de jogos", precisou em comunicado o ministério do Interior.

As medidas "não abrangem os souks [mercados tradicionais], o comércio e o local de venda de produtos e matérias de primeira necessidade ou restaurantes de entrega ao domicílio".

O Conselho superior dos ulemás, a instituição oficial responsável pelo apoio à política religiosa muçulmana do reino, emitiu por sua vez uma fatwa [instrução legal religiosa] para o encerramento das mesquitas para as "cinco orações diárias e a de sexta-feira", uma medida que também entra hoje em vigor.

As orações serão retomadas "quando as autoridades competentes decidirem que a situação sanitária está normalizada", acrescenta o Conselho em comunicado.

As autoridades também anunciaram restrições nos transportes públicos e operações de desinfeção "diversas vezes por dia".

Marrocos suspendeu no domingo todos os voos internacionais "até nova ordem", mas aviões especiais foram autorizados a repatriar os turistas europeus bloqueados no reino.

Numerosos turistas permanecem bloqueados no país magrebino, que em 2019 acolheu 13 milhões de visitantes.

"Os franceses estão em vias de partir, mas faltam os americanos e os ingleses", declarou à agência noticiosa AFP um responsável do turismo em Marraquexe, o principal destino turístico do reino alauita.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que estão em preparação dois voos da TAP para retirar os portugueses que se encontram retidos em Marrocos.

Marrocos tem sido relativamente poupado à pandemia do Covid-19, apesar de os casos detetados terem triplicado em três dias, com 29 pessoas infetadas, incluindo uma morte, segundo o novo balanço oficial hoje divulgado.

O impacto sobre o turismo, setor vital, começa a fazer-se sentir, em particular na região de Marraquexe. "A vida noturna, que representa três quartos do volume de negócios relacionado com o turismo em Marraquexe, está parada desde sexta-feira", assinalou o mesmo responsável.

Os estabelecimentos escolares e universidades foram encerrados, todos os eventos culturais e desportivos anulados, e proibidos os ajuntamentos públicos com mais de 50 pessoas.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.