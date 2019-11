A justiça belga e a Europol desenvolveram uma operação na quinta-feira para neutralizar contas 'online' da Amaq, organização de propaganda do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) e que resultou numa detenção em Espanha, foi hoje divulgado em Haia.Segundo um comunicado da Europol, a operação decorreu entre os dias 21 e 24, liderada pela justiça belga e envolvendo 12 Estados-membros e nove fornecedores de serviços 'online'."No âmbito desta operação, a Guardia Civil efetuou uma detenção em Espanha por suspeita de ser um dos principais disseminadores de propaganda do EI na Internet", segundo o comunicado.Por seu lado, a justiça belga adiantou ter conseguido "desativar muitas contas e colocar 'offline' uma série de portais na Internet", ressalvando que a Amaq poderá regressar ao ativo, mas só depois de investir muitos recursos.O ataque foi perpetrado em cooperação com especialistas em contraterrorismo da agência de polícia europeia Europol que identificaram mais de 26 mil conteúdos de propaganda do EI em fornecedores como o Google.