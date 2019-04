09:31

Sara Hinesley tem dez anos e considera que escrever "é fácil". Depois da vitória quer inspirar outras crianças.

Sara Hinesley, de dez anos, nasceu sem mãos. Mas isso não a impediu de vencer um concurso nacional de caligrafia nos Estados Unidos.



Esta aluna do terceiro ano começou a interessar-se pela caligrafia impulsionada pela professora. “Pensei que era fácil, e treinei na escola”, contou Sara à CNN.



<iframe width="962" height="541" src="https://www.youtube.com/embed/wLEygZIzDgM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Ela consegue escrever segurando o lápis com as extremidades dos braços. Hinesley participou no concurso nacional de escrita Zaner-Bloser. O júri ficou impressionado e atribuiu-lhe o prémio Nicholas Maxim, destinado a concorrentes com uma deficiência física ou intelectual.



“Ela consegue fazer qualquer coisa – muitas vezes melhor que eu ou o meu marido”, contou a mãe de Sara, Cathryn Hinesley, à CNN. Sara recebeu um troféu, 500 dólares (448 euros) para ela e outros 500 para a sua escola gastar em materiais educativos. A vencedora ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro, mas quer inspirar outras crianças “que passam por desafios” porque a sua experiência mostrou que “se derem o vosso melhor podem fazê-lo”.