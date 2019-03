Magistrado português alinhou com colega espanhol, que consideraram que pena anterior de 40 anos era suficiente.

O juiz Ivo Rosa, que em Portugal é o titular da fase de instrução do processo da Operação Marquês, integrou o painel de cinco juízes do tribunal internacional que decidiu esta quinta-feira agravar a pena de Radovan Karadizic a pena perpétua, pelos crimes de guerra cometidos na ex-Jugoslávia.



No entanto, o português alinhou com o colega espanhol, José Ricardo de Prada, e votou contra o agravamento, conforme se pode ler no comunicado emitido pelo "Mecanismo" - o tribunal criado pela ONU para resover os crimes de guerra dos Balcãs e do Ruanda.



Rosa e Prada consideram que a pena de 40 a que Karadzic estava condendo era correta, até porque o ex-chefe político dos sérvios da Bósnia-Herzegovina tem 72 anos, e ficaria o resto da vida preso pelo genocídio cometido durante a guerra civil (1992-1995) contra bósnios muçulmanos.



Na leitura do acórdão, os juízes confirmaram a decisão da primeira instância de que Radovan Karadzic teve como intenção cometer genocídio contra os bósnios muçulmanos durante a guerra. O massacre de Srebrenica ocorreu em 1995 e foi um dos incidentes mais trágicos da guerra que se seguiu à desintegração da Jugoslávia. Karadzic foi imputado como um dos responsáveis por este massacre.