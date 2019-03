As autoridades identificaram o motorista como Ousseynou Sy, italiano de 47 anos, de origem senegalesa.



De acordo com a mesma fonte, uma das crianças alega que o motorista ameaçou derramar gasolina sobre elas e incendiá-las. Um grupo conseguiu chamar a polícia, que correu para o local e partiu as janelas para que todos ficassem em segurança.

Um autocarro com crianças foi sequestrado e incendiado pelo motorista esta quarta-feira em Milão, Itália, num aparente protesto contra as mortes de migrantes no Mediterrâneo, disseram autoridades italianas, citadas pela Reuters.Todas as 51 crianças conseguiram escapar ilesas antes de o autocarro ser engolido pelas chamas nos arredores de Milão.