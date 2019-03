A líder dos democratas-cristãos alemães (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) está a ser acusada de ter gozado com a comunidade LGBT num programa televisivo, o que gerou enormes críticas à também sucessora de Angela Merkel na liderança dos conservadores.





Durante um programa na estação SWR relacionado com os festejos de carnaval, AKK surge mascarada e a fazer piadas sobre a construção de casas de banho de género neutro, dizendo que estas servem para "os homens que não conseguem decidir se querem urinar sentados ou de pé", segundo citação do Politico.





As declarações de AKK provocaram imediata reação nas redes sociais, com o seu vídeo a tornar-se viral e, em consequência, a surgirem críticas de políticos e ativistas contra as piadas feitas contra uma minoria.