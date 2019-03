Vídeo mostra menor a conduzir a 220 quilómetros por hora

Imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais. Caso ocorreu em Espanha.

Uma menor foi detida pela Polícia Nacional de Espanha, este sábado, enquanto conduzia um carro de alta cilindrada a uma velocidade superior aos 220 quilómetros por hora.



Segundo uma publicação na rede social Facebook, a polícia revelou que a jovem seguia na autoestrada A5, no sentido Madrid-Badajoz, a uma velocidade muito acima do limite permitido na via de circulação automóvel.



De acordo com as informações das autoridades, no lugar do pendura seguia um homem, de 27 anos, que filmou a menor a conduzir o veículo enquanto gozava com o facto de a mesma estar a conduzir sem ter a carta de condução.



O vídeo, partilhado nas redes sociais, chegou às autoridades espanholas através de uma denúncia enviada para a caixa de correio eletrónico da polícia, que acabou por deter a adolescente.