Vítimas, todas de 24 anos, foram encaminhadas para o hospital depois do ataque no clube noturno Tape.

Três jovens de 24 anos foram esfaqueados na madrugada deste domingo à porta de uma discoteca em Oxford Street, Londres, no Reino Unido.



Dois homens foram detidos por suspeitas de tentativa de homicídio depois do ataque à facada à porta do clube noturno Tape.



A polícia foi chamada pelas 03h40. Ao local chegaram também várias ambulâncias que transportaram as vítimas para um hospital de Londres.



Nenhuma das vítimas corre perigo de vida.



"Duas pessoas do sexo masculino foram detidas por suspeitas de tentativa de homicídio e posse de arma", referiu a polícia de Londres.