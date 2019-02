Milionário constrói maior navio do mundo para retirar plástico do oceano

O navio do norueguês Kjell Inge Rokke estará apto a recolher cerca de cinco toneladas de plástico diariamente. Embarcação só deverá estar concluída em 2021.

Um milionário norueguês investiu uma parte da sua fortuna para construir o maior navio do mundo. O objetivo de Kjell Inge Rokke é reduzir o plástico no fundo dos oceanos.



O navio estará apto a recolher cerca de cinco toneladas de plástico diariamente, segundo avança o site Gazeta do Povo.



Mas a chegada do 'REV Ocean' ainda não é para já, a embarcação só deverá estar concluída em 2021.