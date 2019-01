Foi detido este domingo o homem suspeito de matar os próprios pais, a namorada, o irmão e o pai desta, numa sequência de ataques que aconteceu este sábado no estado da Louisiana, nos Estados Unidos.



Dakota Theriot, de 21 anos, foi detido em Richmond County, no estado da Virginia, a quase dois mil quilómetros de Baton Rouge e Livingstone, onde aconteceram os crimes. Segundo a CNN, ainda apontou uma pistola aos agentes que o abordaram, mas acabou por se render às autoridades sem disparar.



O primeiro massacre terá acontecido em Livingstone, na manhã de sábado. A namorada de Dakota, Summer Ernest, de 20 anos, foi encontrada morta em casa, tal como o pai, Bill Ernest, de 43 anos, e o irmão, Tanner, de 17. De seguida, o assassino conduziu cerca de 50 km para chegar a casa dos pais. Elizabeth e Keith Theriot, ambos de 50 anos, estavam em casa, na cidade de Baton Rouge, no momento em que foram alvejados. Quando as autoridades chegaram ao local, Keith ainda estava vivo e disse aos polícias que autor dos disparos foi o seu filho.



As autoridades estão a investigar o caso, que aparenta ter resultado de uma disputa doméstica. Dakota começou por matar a namorada e os seus familiares e conduziu depois para casa dos pais, que assassinou quarto deles. Pôs-se em fuga, conduzindo até à Virgínia, onde foi detido.



As autoridades dizem que Dakota tinha registo criminal por delitos menores, relacionados com posse de pequenas quantidades de droga, mas que nunca tinha estado envolvido num caso violento. É mais um caso de crime relacionado com armas de fogo a chocar uma América demsiado habituada à violência com tiros.

Dakota namorava com Summer e vivia em casa dos Ernest há várias semanas. Mas foi, recentemente, convidado a sair da casa e a não voltar. As autoridades encontraram no local do crime mais dois irmãos, de 7 e 1 ano, que escaparam sem ferimentos e foram entregues à mãe.