John Duane VanMeter tinha 24 anos e foi encontrado em casa pela namorada.

Um crime insólito está a chocar os Estados Unidos. Uma criança de apenas 12 anos é suspeita de ter assassinado a tiro um lutador de boxe de 24.



Tudo aconteceu no estado do Texas, nos Estados Unidos, na passada quarta-feira. Segundo o The Sun, John Duane VanMeter foi encontrado morto em casa pela namorada, Sammy Chapa. Com um ferimento de bala na cabeça, acabou por ser declarado morto à chegada ao hospital.



O menor é filho de um amigo do casal, e chegou a viver na sua casa durante uma semana. Ainda não se conhece o motivo, mas Chapa disse que se tratava de um jovem delinquente que estava à guarda do Estado. "Ele tinha problemas... toda a gente nos avisou mas nós seguimos os nossos corações", revelou.



Apesar de não poder ser julgado como adulto – o limite mínimo são 14 anos de idade – o rapaz está a ser acusado pelo Ministério Público de homicídio em 1.º grau.