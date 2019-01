Cristiano Ronaldo pede para não entrar a pé no tribunal de Madrid

Ronaldo é acusado de ter ocultado mais de 14 milhões de euros de receitas de direitos de imagem. Irá declarar-se culpado e finalizar acordo com o Fisco espanhol.

Cristiano Ronaldo pediu ao Tribunal de Madrid - onde esta terça-feira será ouvido naquela que será a última sessão do caso de fuga ao Fisco - para entrar no edifício pelo parque de estacionamento, poupando-o a ter de entrar de pé.



O jornal El Mundo relata que Ronaldo apresentou o pedido por escrito à secção 17 da Audiencia Provincial de Madrid, alegando razões de segurança para entrar de carro no edifício, evitando jornalistas e o público.



Ronaldo é acusado de ter ocultado ao Fisco espanhol mais de 14 milhões de euros de receitas de direitos de imagem. Terá aceite um acordo que o levam a dar-se como culpado de evasão fiscal, com uma pena suspensa de 2 anos de prisão e o pagamento de 18,8 milhões de euros.



Ronaldo tinha pedido para assistir à sessão por vídeoconferência a partir de Itália, mas os juízes obrigaram-no a estar presente em pessoa na sessão de Madrid.