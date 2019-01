China terá proposto plano para eliminar excedente comercial com EUA

A Bloomberg noticia que Pequim estará disponível para prosseguir um plano de seis anos de aumento das importações oriundas dos Estados Unidos até equilibrar totalmente a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais.

A China parece estar disponível para corresponder às pretensões dos Estados Unidos e avançar com um plano de reforço das compras de bens norte-americanos para, daqui a seis anos, garantir uma relação comercial equilibrada entre as duas economias.



De acordo com a Bloomberg, que cita fontes anónimas conhecedoras da negociação em curso entre Washington e Pequim, as autoridades chinesas terá posto em cima da mesa a possibilidade de avançar com um plano de reforço das importações de bens norte-americanos que acabe com o défice comercial dos EUA relativamente à China.



A proposta fará referência a um plano com a duração de seis anos cujo objetivo, segundo a mesma agência noticiosa, é que por volta de 2024 as relações comerciais China-EUA tenham atingido um ponto de equilíbrio, sem que nenhum dos países registe défice comercial nas trocas comerciais feitas entre ambos.



(Notícia em atualização)