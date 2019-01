Explosão de carro bomba faz pelo menos cinco mortos em Bogotá na Colômbia

Há ainda registo de 10 feridos. Explosão aconteceu junto a escola policial.

Uma explosão de um carro bomba fez esta quinta-feira pelo menos cinco mortos junto a uma escola policial em Bogotá, na Colômbia, segundo avança a BBC. Há ainda registo de 10 feridos.



A existência de vítimas mortais já foi confirmada pelas autoridades.



Várias testemunhas no local disseram que ouviram uma forte explosão que chegou a destruir janelas em prédios junto à escola.



Esta escola localizada no sul de Bogotá é dedicada à formação de oficiais, de acordo com a mesma fonte.



Em atualização