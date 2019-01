A McDonald’s indicou esta quarta-feira que vai recorrer da decisão de terça-feira do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que retira ao gigante de “fast food” a exclusividade da marca “Big Mac” na Europa.

A McDonald’s indicou esta quarta-feira que vai recorrer da decisão de terça-feira do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que retira ao gigante de "fast food" a exclusividade da marca "Big Mac" na Europa no âmbito de um litígio com a empresa irlandesa Supermac’s.



"Lamentamos a decisão do EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e acreditamos que esta decisão não levou em conta todos os argumentos apresentados pela McDonald's para comprovar o uso da nossa marca registada Big Mac em toda a Europa", refere o comunicado enviado ao Negócios pela empresa norte-americana.



