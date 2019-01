Yulen está há mais de 48 horas dentro do buraco, em Málaga, Espanha.

Os reforços continuam a chegar a Espanha. O objetivo é resgatar Yulen, o menino que caiu num poço no passado domingo e que deixou todo o país a rezar por ele.



A empresa que localizou os 33 mineiros no Chile, em agosto de 2010, juntou-se esta terça-feira às equipas que procuram Julen. Recorde-se que os mineiros chilenos estavam presos a mais de 700 metros de profundidade após a mina de San José ter colapsado. Foram todos resgatados com vida.



