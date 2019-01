Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Fabricante de armas dispara quase 30% com plano de Bolsonaro

O novo presidente do Brasil escreveu no Twitter que quer "garantir a posse de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais". Esta promessa está a impulsionar as acções da fabricante de armas Forjas Taurus.