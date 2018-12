Executiva de topo da Amazon tentou ganhar influência na Administração Trump

Anne Rung, que na Administração Obama foi uma das responsáveis do Gabinete de Política de Compras do governo federal, é agora uma executiva de topo da retalhista online Amazon. Uma investigação do The Guardian mostra que prestou consultoria privada à Administração Trump sobre um portal web que poderia render à empresa milhares de milhões de dólares.