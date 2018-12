Jim Mattis, Secretário da Defesa da administração de Donald Trump, renunciou ao cargo depois de o presidente norte-americano decidir retirar as tropas da Síria e Afeganistão. As reacções internacionais são de choque e alarme.

Jim Mattis renunciou ao cargo de Secretário da Defesa dos Estados Unidos, apontando diferenças ideológicas impossíveis de conciliar com as de Donald Trump em relação ao tratamento de assuntos internacionais, segundo avança o The Washington Post. A notícia chega apenas um dia depois do presidente norte-americano ter anunciado a retirada das tropas da Síria e Afeganistão, e vem acompanhada por uma carta de despedida, onde o primeiro argumenta que o presidente norte-americano necessita de alguém "mais alinhado" com as suas opiniões no Pentágono.



O Pentágono lançou a carta de demissão momentos após Trump revelar a informação num post na rede social Twitter, onde as divergências entre os dois não foram mencionadas.



"O General Jim Mattis vai reformar-se, com distinção, no final de Fevereiro, depois de ter servido na minha Administração como Secretário da Defesa nos últimos dois anos. Durante o tempo em que o Jim desempenhou funções a meu lado, conseguimos fazer progressos tremendos, especialmente na compra de novos equipamentos de combate. O General Mattis foi uma ajuda preciosa na hora de convencer os aliados e outros países a prestar as suas obrigações militares. Um novo Secretário da Defesa será nomeado rapidamente. Estou muito agradecido ao Jim pelo seu serviço!" Escreveu o presidente.





Quando confrontados com o sucedido, os líderes europeus não se coibiram de expressar a sua preocupação.



"Uma manhã de alarme na Europa!", exclamou Carl Bildt, ex-primeiro ministro da Suécia, citando Mattis como "o vínculo forte que permanece através do Atlântico na administração Trump. Todos os outros se encontram frágeis na melhor das hipóteses, ou quebrados na pior das hipóteses."





Jürgen Hardt, perito no que diz respeito aos assuntos internacionais no governo de Angela Merkel, comunicou à estação televisiva alemã Deutschlandfunk, que a demissão correspondia a "um ponto de viragem". Na sequência da retirada das tropas, Hardt mencionou ainda que os aliados dos EUA deviam começar a preparar-se para a chegada de outras medidas similares num futuro próximo. "Essas saídas estão a ser elogiadas por Putin e membros da extrema-direita alemã. Isso devia deixar-nos a todos receosos."



Com Mattis, "a última voz da razão abandona a administração", observou o co-presidente do comité de relações internacionais do parlamento alemão, Norbert Röttgen. Para este, o ex-Secretário da Defesa é alguém que compreende que "o que separa os EUA de outras potências mundiais é a sua larga rede de alianças e a lealdade para com os seus amigos." Trump, apontou Röttgen, "não entende nada disso".



Também em França, ecoa a preocupação, com François Heisbourg, presidente do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a recorrer ao Twitter para dizer que Mattis tinha estabilizado uma administração disfuncional e "ajudado a preservar as alianças do sistema do oeste. Acreditem em mim, os aliados da América estão a avaliar todas as suas opções neste momento."





Os receios desencadeados pela sua demissão chegaram também à Rússia, onde Mattis era visto como uma figura necessária para impedir uma confrontação militar desnecessária em território sírio.



"Mattis era duro e realista. Não procurava conflitos com a Rússia. Poderá a sua substituição ser um sinal positivo?" Questionou o membro do parlamento Alexey Pushkov no Twitter. Enquanto o co-presidente do Comité de Relações Internacionais, Konstantin Kosachev, contou-se entre os poucos que encontraram "um sinal positivo" na demissão, argumentando que Trump e Mattis possuem opiniões demasiado dispares acerca de assuntos vitais para poderem conviver no mesmo governo.



Quando questionado acerca da sua opinião relativamente à influência de Mattis sobre Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu apenas com o seguinte: "Actualmente, adivinhar quem impede o Presidente Trump de fazer o trabalho de cientistas políticos é uma tarefa ingrata."



Já na Austrália, um aliado próximo no Afeganistão, reagiu com choque e alarme. A ex-ministra de negócios estrangeiros, Julie Bishop, considerou Mattis alguém "difícil de substituir". O Ministro da Defesa Christopher Pyne, por sua vez, exaltou o carácter de Mattis como um "amigo próximo da Austrália."



Em vez de representar outra partida de "um dos adultos da administração Trump", segundo Jim Molan, um senador do Partido Liberal e ex-general do Exército, a saída de Mattis deixa claro que a Austrália não pode mais depender dos EUA para sua defesa.



"Os Estados Unidos, cuja capacidade militar tem sido severamente reduzida desde o fim da Guerra Fria, introduziram agora uma outra variável extrema nas suas decisões e isso deve constituir uma preocupação profunda para a Austrália", disse ele ao jornal australiano. "A Austrália necessita de se tornar auto-suficiente no campo da defesa".