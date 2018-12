Ciberataques financeiros já atingiram um terço dos consumidores

Entre os 32% de inquiridos em todo o mundo que foram vítimas de ciberataques em que foram roubadas credenciais financeiras, 26% nunca voltou a recuperar o seu dinheiro.

O Natal aproxima-se a passos largos, e com ele a necessidade de arranjar prendas para amigos e familiares. Porém, um terço dos consumidores que compra presentes via Internet em todo o mundo já foi alvo de um ciberataque financeiro.



O final do ano é mesmo a época em que mais pessoas fazem compras online. Segundo um questionário realizado pela Kaspersky Lab, que entrevistou múltiplos consumidores a nível mundial, dos 32% que foram vítimas de ciberataques que lhes roubaram as suas credenciais financeiras, 26% nunca voltou a recuperar o seu dinheiro.



Entre os factores que podem colocar as finanças dos consumidores em risco, está a dificuldade em controlar as credenciais de pagamento, depois de terem sido usadas em diversas plataformas de e-commerce, e a variedade de métodos de pagamento disponíveis.

54% das pessoas entrevistadas no questionário da Kaspersky Lab afirmam estar preocupadas com a possibilidade dos hackers poderem aceder aos seus dados financeiros. Porém, 36% dos inquiridos a nível mundial não se lembram dos websites ou apps onde inserem os seus dados e muitos nem se esforçam por se lembrar.