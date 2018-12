Homem nunca teve coragem de desembrulhar o pacote após ter sofrido um forte desgosto amoroso.

Adrian Pearce recebeu uma prenda de natal da ex-namorada há 47 anos e só no ano passado teve coragem de o abrir. O canadiano, hoje em dia casado e com dois filhos, decidiu finalmente descobrir o que continha o presente embrulhado num papel violeta que lhe tinha sido oferecido por Vicki Allen, no Natal de 1971.



A prenda foi-lhe dada quando Vicki, a primeira namorada de Adrian e sua colega de escola, terminou o relacionamento entre os dois. O canadiano recorda-se de não ter tido coragem para abrir o presente, colocando-o debaixo da árvore de Natal da família e nunca mais o desembrulhar.



No entanto, tudo mudou quando no ano passado, Adrian e Vicki se encontraram de novo, e o homem decidiu então satisfazer a sua curiosidade de anos. No interior da caixa estava um livro cujo título era "O Amor é: Novas Formas de Descobrir o Sentimento".



Adrian respondeu à ex-namorada e enviou-lhe uma carta que dizia "O amor somos nós, és tu". Vicki confessou que se sentiu surpreendida e chocada quando percebeu que o ex-companheiro tinha guardado o presente embrulhado durante tanto tempo.



Confessou que, naquela época, decidiu deixar o ex-namorado porque conheceu outro rapaz no momento em que comprava o livro, por quem se apaixonou. Vicki decidiu que o melhor seria terminar o relacionamento antes que este descobrisse que o tinha traído. "Foi uma relação muito inocente, andávamos na escola secundária. Nunca pensei que os sentimentos dele fossem tão intensos como provou que eram", acrescentou.



Adrian garante que não guarda qualquer ressentimento em relação a Vicki e que está feliz com o seu casamento de quase 40 anos. "Todos os sentimentos maus que eu tinha em relação a ela já desapareceram. Hoje em dia somos amigos", disse o homem.



Todos os anos, Adrian colocava o presente debaixo da árvore de Natal da mulher e dos filhos.