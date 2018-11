A queda dos anjos Nobel

Quando os premiados são politicamente incorrector. Aung Suu Kyi deixou de ser umexemplo depois do massacre étnico e da prisão de jornalistas na Birmânia. Kissinger, Peres e Arafat tambémfalharam a paz depois do prémio

Aung San Suu Kyi estava presa há mais de dois anos quando o Comité Nobel anunciou que lhe iria atribuir, em 1991, o prémio Nobel da Paz pela sua "luta não violenta pela democracia e direitos humanos" contra a junta militar. No total, com curtas saídas que logo foram canceladas, esteve 15 anos em prisão domiciliária. E recusou-se a abandonar a Birmânia e regressar ao Reino Unido onde vivera – o que lhe teria dado a oportunidade de acompanhar o crescimento dos dois filhos, Alexander e Kim, ou de se despedir do marido, o inglês Michael Aris, que morreu em 1999 de cancro da próstata. Ela foi então a voz do exemplo, a da mulher que sacrificou a família pela democracia no seu país.



Essa voz extinguiu-se em Agosto do ano passado, quando se esperava que a agora líder de facto do país defendesse os rohingya, a minoria muçulmana no país, dos ataques perpetrados por militares.



Dezenas de milhares morreram numa "limpeza étnica" que obrigou outros 700 mil a refugiarem-se no vizinho Bangladesh, dizem as Nações Unidas (ONU).



Mas de SuuKyi, nem uma palavra. É que, contextualizou o jornal britânico The Guardian, apesar de o seu partido, o National League Democracy (NLD), liderar Myanmar (a antiga Birmânia) há dois anos, ela está à frente de "uma democracia Potemkin", que mantém nos mesmos lugares os funcionários públicos e oficiais que serviram a ditadura militar. E cinco deles, generais, além do chefe supremo do exército, deveriam ser julgados pelo genocídio, considerou a ONU há poucas semanas, depois de uma investigação ao massacre dos rohingya. Foi depois de conhecido o relatório daí resultante que Suu Kyi quebrou o silêncio de um ano. E depreende-se bem o seu problema com os militares: "Nós, que estamos a vivenciar a transição de Myanmar, temos uma visão diferente daqueles que observam do exterior e que permanecerão intocados pelo resultado." E acrescentou: "Myanmar não teme o escrutínio internacional."



Neste seu discurso em inglês, Suu Kyi, de 73 anos, minimizou, contudo, a situação ao sublinhar que este não é o único problema com uma minoria no país. O anjo começava a despenhar-se.



Também a sua reacção à prisão, em Dezembro, e condenação de dois jornalistas da Reuters que investigavam o massacre tem contribuído para diluir a aura de líder democrata e pacífica. Durante seis meses não falou sobre o caso.



Numa primeira reacção, em Junho, a conselheira de Estado aplaudiu a detenção uma vez que tinham violado a lei – que na verdade está em vigor no país já desde 1923, quando governavam os britânicos (cujo domínio o pai de SuuKiy, considerado "o pai da Birmânia moderna", eliminou).



A 4 de Setembro, depois de Wa Lone, 32 anos, e Kyaw Soe Oo, 28, terem sido condenados a sete anos de prisão, regressou ao tema: "Eles não foram presos por serem jornalistas, mas porque o tribunal decidiu que violaram a lei." Excepto que, considera a nova Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, o processo "não seguiu os padrões internacionais". E mais: a investigação dos jornalistas tinha "um claro interesse público".



Ao contestar a decisão judicial e a posição da sua antiga heroína, Pan Ei Mon, a mulher de Wa Lone, resumiu bem um sentimento que se tornou generalizado por todo o mundo: "Aung San Suu Kyi discursava ainda antes de eu compreender Inglês. E eu escutava-a porque sabia que a líder do país estava a falar. Eu amava-a e respeitava-a."



Apesar de tudo, o comité Nobel não lhe retirará o prémio. "Avaliar ou censurar o que um laureado faz depois de lhe ser atribuído o prémio não é a nossa função", justificou já há um ano a chefe do comité, Berit Reiss-Andersen. A posição mantém-se. E o mesmo aconteceu com outros premiados.



1973: HenryKissinger

O prémio Nobel da Paz foi atribuído em Outubro ao diplomata norte-americano por este ter conseguido levar os governos de Washington, que ele representava, de Hanói e de Saigão a assinarem o acordo de Paz de Paris relativo à guerra do Vietname, menos de nove meses antes, a 27 de Janeiro.



Também o outro negociador-chefe do acordo, o vietnamita Le Duc Tho, foi escolhido pelo Comité Nobel, mas rejeitaria o prémio por a paz não se ter consumado. Kissinger, então com 50 anos, talvez também o devesse ter feito: em Fevereiro, apenas um mês depois da assinatura do cessar-fogo, envolveu-se na decisão sobre os bombardeamentos ao Camboja, que durariam quatro anos e meio.



Segundo os números do Departamento de Defesa norte-americano que o próprio Kissinger citou num livro de 2003, 50 mil cambojanos foram mortos nesse período.



Quatro décadas depois, à rádio NPR, desvalorizou: "Aposto que, se fizessem uma contabilização honesta, houve menos mortos no Camboja do que de ataques norte--americanos com drones." Ainda assim, reconheceu mortos, o que não tinha acontecido na rádio WNYC: "Bombardeámos estas áreas que eram em grande medida inabitadas (...), poucas pessoas foram mortas – se é que foi alguma."



1994: Shimon Peres e Yasser Arafat

Aos 71 anos, o então ministro dos Negócios Estrangeiros israelita recebeu o prémio, junto com Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, pelo seu papel como negociador do que, em 1994, se acreditava ser a reconciliação israelo-árabe. Mas o currículo de Shimon Peres, notou o The Guardian em 2017, incluía contradições. Fundou o programa nuclear israelita quando "o comité estipula que o prémio deve ser entregue àqueles que ajudam a desmilitarizar o seu país". E mais: dois anos depois de receber o prémio, 106 pessoas foram mortas num campo da ONU na cidade libanesa de Qana. Peres admitiria anos depois:



"Não sabíamos que centenas de pessoas estavam concentradas naquele campo. Foi uma surpresa amarga." Arafat, então com 65 anos, também foi um premiado contraditório: desde os anos 60 que a organização que liderou, a OLP, atacou numa primeira fase os militares israelitas e depois organizou ataques bombistas e desvios de aviões, visando civis.



1992: Rigoberta Menchú

Tinha 33 anos quando recebeu o Nobel da Paz, em 1992. Nove anos antes, a guatemalteca publicara Eu, Rigoberta Menchú.Na autobiografia, traduzida para 12 línguas, alertara o mundo para as acções militares que, desde o início dos anos 80, torturaram e assassinaram mais de dois milhares de maias e forçaram ao exílio cerca de um milhão.



A história trágica do seu povo cruzava-se com a dela, de criança pobre sem oportunidade de frequentar a escola, que só aprendeu o castelhano mais tarde, num país que viveu 36 anos em guerra civil.



Durante a política de "terra queimada" das ditaduras militares, um irmão morreu à fome e outro foi queimado vivo à sua frente e dos pais. Em 1998, David Stoll contrariou em livro esta e outras histórias. O antropólogo norte-americano demorou uma década a cruzar informação de 120 testemunhos e documentação.



Nesse mesmo ano, o New York Times confirmou um grupo de fontes de Stoll, incluindo um irmão e uma meia-irmã de Rigoberta, que negaram que um irmão tivesse morrido à fome porque nem sequer existira. E referiram que a morte do outro ocorrera de modo diferente do que contara e que nem ela ou os pais – eles sim assassinados – haviam assistido. Outras quatro freiras confirmavam que, afinal, estudara em dois colégios internos privados.



O então presidente do comité Nobel, Geir Lundestad, foi confrontado com estas e outras supostas mentiras, mas à data referiu que não existiam razões para lhe retirar a distinção porque esta não se baseara "em primeiro lugar" na sua autobiografia. Vinte anos depois, Rigoberta mantém o seu activismo e é embaixadora da Boa Vontade da UNESCO.



Artigo originalmente publicado na SÁBADO n.º 751, a 20 de Setembro de 2018.