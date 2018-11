Acidente com avioneta aconteceu em Minas Gerais. Não há sobreviventes.

A queda de uma avioneta fez este domingo cinco mortos em Patos de Minas, no Brasil. O acidente deu-se por volta das 11 horas locais, cerca das 14 horas em Lisboa, perto do Aeroporto Municipal de Minas Gerais, no Brasil.



As vítimas eram uma família, um casal e três filhos menores, e eram os únicos ocupantes do aparelho, segundo avança o jornal brasileiro Jornal de Brasília.



O aparelho pertencia ao médico Marcos Nogueira Chagas - uma das vítimas do acidente - de 45 anos, e a situação com o aparelho estava "regularizada". No entanto, segundo a mesma fonte, este encontrava-se em condição "privada experimental".



O médico estava acompanhado pela mulher, também ela médica, Carla Medina, de 44 anos, e pelos filhos que teriam entre 10 a 16 anos. O destino da família era Varginha, em Minas Gerais.



De acordo com a imprensa local, Marcos pilotava aviões de pequeno porte como hobby.