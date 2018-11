Dois mortos e quatro feridos em tiroteio na Florida

Ataque aconteceu ao fim da tarde desta sexta-feira. Autor do crime acabou por se suicidar.

Duas mulheres foram mortas e outras cinco ficram feridas no seguimento de um tirpoteio num estúdio de ioga na Flórida durante a tarde desta sexta-feira.



A informação, avançada pela BBC, adianta também que ainda são desconhecidas as motivações deste ataque.



O atirador, um homem com cerca de 40 anos, atirou contra duas mulheres, Nancy Van Vessem, de 61 anos, e Maura Binkley, de 21, após entrar no estúdio de ioga na cidade Tallahessee.



O homem acabou por se suicidar no seguimento do ataque, segundo avança a mesma fonte.