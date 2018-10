Facebook contrata antigo vice primeiro-ministro britânico

Nick Clegg, antigo vice primeiro-ministro do Reino Unido, vai trabalhar para a tecnológica que tem sido alvo do escrutínio das autoridades devido ao uso indevido de dados dos utilizadores.

Nick Clegg, que foi vice-primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2015, quando o Governo britânico era liderado por David Cameron, vai trabalhar para o Facebook.

O Financial Times avançou esta manhã que o político britânico vai assumir as funções de responsável máximo dos assuntos globais e comunicação da rede social. Uma "pasta" que assume uma relevância elevada no Facebook pois a empresa tem estado no centro de vários casos de uso indevido de dados dos utilizadores e está a ser fortemente pressionada por políticos e reguladores em todo o mundo.

Clegg, de 51 anos, abandonou a liderança dos Liberais em 2015 na sequência dos resultados das eleições britânicas, que castigaram o partido devido ao apoio que deu ao governo liderado pelos conservadores. Em 2017 perdeu mesmo o lugar de deputado no Parlamento britânico.

Agora vai inclusive mudar de país, pois passará a trabalhar em Silicon Valley a partir de Janeiro (até lá ficará em Londres), altura em que assumirá o cargo que é actualmente ocupado por Elliot Schrage. Este está há 10 anos no cargo e já tinha anunciado a intenção de sair em 2019.

O FT salienta que esta nomeação acaba por ser uma surpresa pois é raro os políticos europeus serem contratados por grandes companhias norte-americanas, sobretudo em Silicon Valley.

O jornal inglês adianta que há vários meses que Mark Zuckerberg abordou Nick Clegg para o convencer a aceitar o lugar, tendo garantido que este iria ter um papel fundamental na alteração da estratégia da rede social.

Escândalos penalizam imagem do Facebook

No início deste ano a empresa co-fundada por Zuckerberg enfrentou os primeiros problemas graves de reputação, quando se anunciou que o Facebook e a consultora britânica Cambridge Analytica estavam a ser investigados pelo uso indevido de dados de 87 milhões de utilizadores da rede social em todo o mundo.

Foram os diários norte-americano The New York Times e britânico The Guardian que avançaram com as notícias sobre a apropriação indevida com fins políticos de informação pessoal de milhões de utilizadores da rede social Facebook por parte da Cambridge Analytica.

A Cambridge Analytica esteve ligada à campanha presidencial de Donald Trump e terá ajudado a personalizar propaganda em função do perfil dos utilizadores. Mais recentemente, foi também associada à campanha pelo Brexit no Reino Unido – de Junho de 2016.

Mais recentemente o Facebook esteve de novo no centro das criticas, depois de ter revelado que sofreu um ataque que expôs os dados de 30 milhões de utilizadores.