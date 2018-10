Bolsonaro surge em vídeo com a camisola do FC Porto

Candidato à presidência do Brasil enverga o emblema dos dragões em vídeo a discutir política nacional.

Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, aparece num vídeo no qual enverga uma camisola com as cores do FC Porto. A publicação, feita na sua própria conta do Twitter, foi feita durante o ano passado.



Nas imagens divulgadas, o candidato do Partido Social Liberal surge sentado ao lado do filho, Flávio, e de um jornalista, com os quais discute sobre política nacional.





Bolsonaro lidera as sondagens que o colocam a vencer a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. Na primeira fase, o político reuniu a maioria dos votos. Agora vai a votos contra Fernando Haddad, o candidato que representa o Partido dos Trabalhadores.