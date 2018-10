Nunca houve tantos candidatos à chefia do Estado desde 1989 - quando o país voltou a viver em democracia plena. São 13. Mas estas são as figuras que realmente contam.

Lula da Silva vai assistir na prisão à primeira volta das presidenciais, no dia 7, com a expectativa de que o seu "suplente", Fernando Haddad, trave a "maré Bolsonaro".



BOLSONARO, JAIR

Um Donald Trump brasileiro? A comparação é fácil, mas tem limitações. Trump, convém lembrar, tomou de assalto o Partido Republicano e foi eleito pelos trabalhadores braçais de uma América em ruínas, que a esquerda progressista abandonou. Bolsonaro tem um pequeno partido (o Partido Social Liberal), com pouco dinheiro e insignificante exposição televisiva. Para compensar, a presença nas redes sociais é esmagadora.



Mas não é um outsider. Em rigor, Bolsonaro é um insider com três décadas de vida pública, ainda que habitando o "baixo clero" do Congresso, onde cumpre o seu sétimo mandato como deputado federal.



Além disso, os eleitores bolsonaristas não estão entre os pobres e pobremente escolarizados. Estão entre as classes médias e altas, com escolaridade ao mesmo nível. Pormenor importante: os jovens, que nasceram depois da ditadura, também estão com ele. Mesmo quando ele hesita, ou se nega, em falar de 1964 como um golpe antidemocrático.



Pode ganhar? O "primeiro turno", com certeza. No segundo, se o adversário for Fernando Haddad do PT [ver HADDAD, FERNANDO], também existe a possibilidade real de o capitão do exército chegar ao Palácio do Planalto.



Como democrata liberal, esse cenário provoca-me um arrepio pela espinha abaixo: o meu problema com o chamado "populismo" começa quando a eleição acaba, ou seja, quando o populista eleito pode finalmente deitar as mãos às instituições independentes que suportam uma democracia liberal.



Mas, curiosamente, estes arrepios não são sentidos por amigos meus, brasileiros, que não votam em Bolsonaro (na primeira volta), mas que se entregam a ele se, na segunda, houver a mais leve possibilidade de o PT regressar ao poder. "É em legítima defesa", diz um deles.



Eis a primeira razão por que o Brasil considera Bolsonaro para Presidente: ele pode ser a última barreira para impedir que Lula [ver LULA DA SILVA], por interposta pessoa, continue a governar da cadeia - ou, em caso de indulto, fora da cadeia.

As outras duas razões resumem-se em números: 64 mil homicídios por ano e a mais profunda recessão económica da democracia brasileira sob o governo de Dilma Rousseff.



Para usar o bordão que corre entre os apoiantes, "a violência é a nova inflação". Para lidar com ela, Bolsonaro não hesita em prometer uma violência maior. A célebre frase "rouba, mas faz" deu lugar à "mata, mas limpa".



Em matéria económica, Bolsonaro tem um currículo que não o distingue da tribo estatista e patrimonialista do país. Mas, sob influência de economistas "neoliberais", o candidato aceita agora as receitas da praxe: privatizações, baixa de impostos, controlo da despesa pública.



Não que Bolsonaro se aventure muito em matérias económicas: ignorante confesso da ciência, deixa essas questões para Paulo Guedes, um "Chicago boy" e seu ministro-sombra para a Fazenda. "Ordem e progresso", diz a bandeira. Que o mesmo é dizer: Bolsonaro trata da ordem, Guedes ocupa-se do progresso.



GOMES, CIRO

Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), tinha um sonho: ser um "Bolsonaro de esquerda", pelo menos na retórica tonitruante, e convencer o PT órfão a segui-lo rumo a Brasília. A doçura com que começou por tratar o famoso presidiário Lula da Silva chegava a ser enternecedora.



O casamento não aconteceu: Lula segurou as tropas com a sua candidatura fantasmagórica e, quando Fernando Haddad entrou em cena, o candidato paulista encontrou o seu tecto: 11% nas sondagens (Haddad já tem o dobro).



Ciro ensaia agora o seu novo papel como "terceira via" ou "força moderadora" entre o extremismo do PT e o extremismo de Bolsonaro. Imaginar Ciro Gomes como "força moderadora" do que quer que seja é uma violência cognitiva que não estou disposto a cometer sobre mim próprio.



HADDAD, FERNANDO

Pergunte-se a um eleitor nordestino quem é o candidato do PT. As respostas oscilam entre "Adraike", "Adauto", "Andrade", "Alade" e "Radarde", informa a Folha de S. Paulo. Isso é um problema: Fernando Haddad precisa de uma votação expressiva por aquelas bandas para chegar à segunda volta e vencer as eleições. Mas como, se o homem fala como o "intelectual" que é - formado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo?



Informa a Veja que uma ex-jornalista da Globo tem a seu cargo ensinar o candidato a falar como um nordestino e até a usar um chapéu de cangaceiro. Mas o verdadeiro trunfo de Haddad, e do PT, está contido no slogan "o povo feliz de novo". A ideia é relembrar à nação os anos fartos de Lula (mas não de Dilma, claro) e apresentar o ex-Presidente como mártir de uma conspiração de direita.



É uma estratégia que, lentamente, muito lentamente, dá os seus frutos: com 22% nas sondagens, mais coisa menos coisa, parece ser ele o opositor de Bolsonaro na segunda volta.



LULA DA SILVA

Sejamos justos: seis meses na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro fizeram bem a Lula da Silva e tonificaram o PT. Para começar, o homem conseguiu internacionalizar a sua causa como "preso político": teve honras de destaque no New York Times e apelos lancinantes da ONU para que o deixassem concorrer. Existe a Lei da Ficha Limpa, que Lula promoveu enquanto presidente e o PT votou com entusiasmo, que proíbe candidaturas a quem foi condenado em segunda instância?

Um mero pormenor. As próprias agências de sondagens, secundadas por "especialistas" diversos, não se inibiram com essa inibição e, em delírio colectivo, desataram a colocar Lula como hipótese em todos os cenários eleitorais. Lula vencia na primeira e na segunda volta.



Só quando o Supremo Tribunal Eleitoral enterrou definitivamente a fantasia é que Lula desceu do palanque para dar lugar a Haddad. A missão estava cumprida: impedir a dispersão do eleitorado tradicional do PT por Ciro Gomes ou Marina Silva [ver SILVA, MARINA], que sem surpresa estagnaram ou regrediram quando Haddad entrou no baile.



OLIVEIRA, ADÉLIO BISPO DE

Ninguém sabe quem será o próximo Presidente brasileiro. Mas há um nome que ficará para a história, aconteça o que acontecer: Adélio Bispo de Oliveira, um servente de pedreiro de 40 anos que esfaqueou Jair Bolsonaro quando este fazia campanha em Minas Gerais. Que efeito teve o atentado na campanha do capitão?



Efeito menor do que o esperado, dizem as sondagens, embora o nome de Bolsonaro tenha sido catapultado para as franjas que ainda o ignoravam. Mas isso é um detalhe quando comparado com o simbolismo do crime: para quem dizia que a eleição ia ser de "cortar à faca", este doente mental com militância antiga na extrema-esquerda limitou-se a passar da metáfora para a realidade.



PSDB

Um dos partidos centrais da democracia brasileira corre o risco de extinção. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, é o seu canto do cisne, embora a palavra "cisne" não case bem com a falta de graciosidade do senhor. O discurso é entediante, a vitalidade do homem é digna de um funeral.



Vivemos em democracias mediáticas. Tecnicamente, Alckmin será o mais bem preparado - as suas entrevistas televisivas revelaram um aluno aplicado em dia de prova oral. Mas o tempo pede uma outra violência - verbal e programática - que Alckmin não sabe fabricar.



Isso foi visível na incapacidade do PSDB de eleger o PT como adversário principal, permitindo que Bolsonaro emergisse como o anti-Lula por excelência. Ainda me lembro de ouvir alguns tucanos a desvalorizar, com imprudente soberba, a ameaça Bolsonaro. "Logo, logo, verão que ele é um logro." Onde estará esta gente, agora? Provavelmente, a desertar da candidatura de Alckmin e a saltar para o barco de Bolsonaro.



Aliás, a soberba não se limitava a Bolsonaro. O PSDB acreditava mesmo que os estilhaços da corrupção provocariam menos danos ao partido do que ao PT. O facto de Aécio Neves, a grande promessa dos tucanos, ter sido cilindrado pela Lava Jato pelos vistos não moderou o entusiasmo.



Nas sondagens, Alckmin ainda não alcançou os dois dígitos. O povo não esquece.



SILVA, MARINA

O tempo de Marina Silva aconteceu há quatro anos, como "vice" de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Depois da morte do candidato do PSB (Partido Socialista Brasileiro) em acidente aéreo, Marina assumiu a "chapa" e nem com os votos extras da comoção conseguiu um lugar ao sol: o segundo turno, violentíssimo, foi entre Dilma Rousseff e Aécio Neves.

É a maldição de Marina: começa bem, reunindo o seu rebanho sob a melodia da concórdia. Mas, na fase final da corrida, o rebanho começa a dispersar-se por pastagens mais promissoras, normalmente afectas ao PT.

Apesar de tudo, dizem as más línguas que Marina anda contente com a campanha: daqui a 15 dias, poderá voltar às suas férias de 4 anos. É um bom epitáfio.



VITÓRIAS & DERROTAS

A 7 de Outubro, os brasileiros vão às urnas. Mas os apoiantes de Jair Bolsonaro não querem ouvir falar em segunda volta. Esperam uma vitória na primeira porque acreditam em duas coisas: no "voto útil" e no "voto envergonhado". Se o PT pode ganhar no confronto Haddad-Bolsonaro, o melhor é resolver o assunto já, enterrando essa possibilidade.



Além disso, existem eleitores que só confessam a sua preferência à urna. Há precedentes que os especialistas relembram: em 2005, quando o Brasil decidiu em referendo se a venda de armas devia ser proibida no país, as sondagens apontavam para uma vitória do "sim". Na hora da verdade, deu "não" - e por larga vantagem: 63%.



É um cenário improvável. Para começar, Bolsonaro é o nome com o mais elevado nível de rejeição (46%; Haddad fica-se pelos 30%). E, além disso, o candidato do PSL parece ter estacionado nos 28%.



Depois de 7 de Outubro, o mais provável é termos um confronto final entre Bolsonaro e Haddad marcado para 28 de Outubro. No dia 29, ganhe quem ganhar, o país continuará dividido ao meio, prolongando o clima de guerra civil em que tem chafurdado desde o naufrágio do governo Dilma.



Restam as perguntas: e a saúde? E a segurança? E o desemprego? E a corrupção? E a educação? Por ordem decrescente, são estas as preocupações centrais dos brasileiros na última pesquisa do instituto Datafolha. Mas como o próximo Presidente, entrincheirado no seu bunker, terá uma relação problemática com um Congresso em pé de guerra, não é absurdo especular que só teremos respostas para tudo isto depois da eleição... de 2022.



Se Deus é brasileiro, não seria esta a melhor altura para mostrar algum serviço?