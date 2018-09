Milhares de palestinianos reuniram-se na nesta sexta-feira em cinco locais ao longo da fronteira da Faixa de Gaza com Israel, em resposta aos apelos do Hamas, grupo islâmico que controla Gaza.



O Hamas tem liderado protestos semanais desde Março, mas nas últimas semanas tornou esses eventos quase diários, exigindo o fim do bloqueio económico e comercial imposto pelos governo de Israel e do Egipto.



O Exército israelita esclareceu em comunicado que, em resposta a "granadas e engenhos explosivos" lançados contra as tropas durante os protestos, alguns aviões realizaram dois ataques contra posições do Hamas na Faixa de Gaza, não existindo vítimas israelitas a registar após os confrontos de sexta-feira.



O Hamas liderou e organizou os protestos, mas a participação também foi impulsionada pelo crescente desespero em relação às dificuldades ligadas ao bloqueio, incluindo longos cortes de energia e o aumento do desemprego.



Tropas israelitas mataram pelo menos 143 palestinianos desde o início dos protestos no final de Março. Um franco-atirador palestiniano matou um soldado israelita em Agosto.



Israel argumenta que está a defender a sua fronteira e acusa o Hamas de usar os protestos como um desculpa para atacar civis e soldados.



Já grupos de direitos humanos acusaram as tropas israelitas de uso excessivo e ilegal de força contra manifestantes desarmados.



O Hamas e Israel chegaram à beira de um sério conflito este verão, tendo-se verificado uma escalada da violência ao longo da fronteira.



Os dois lados tentaram chegar a um acordo através de conversações indirectas mediadas pelas Nações Unidas e pelo Egipto, mas as negociações, contudo, estagnaram nas últimas semanas.



No início desta semana, um funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhri, disse que o movimento aumentaria os seus protestos nas fronteiras.



O Hamas prometeu continuar os protestos até que o bloqueio seja suspenso.





