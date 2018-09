Parte dos assaltantes conseguiu fugir durante a troca de tiros com as autoridades na pista.

Seis homens foram mortos a tiro e um outro ficou gravemente ferido, esta quinta-feira, na sequência da intervenção das forças policiais brasileiras no aeroporto da cidade de Salgueiro, no estado de Pernambuco, após o grupo ter tentado assaltar um avião de transporte de valores. Os outros elementos do gang que participaram na tentativa de assalto conseguiram fugir no meio do tiroteio.



Os assaltantes estavam fortemente armados com metralhadoras e outro material de guerra. Assim que a aeronave aterrou, carregada com um montante equivalente a vários milhões de euros, destinado a abastecer os bancos da cidade, o grupo iniciou o ataque. Foi nessa altura que um forte contingente policial, formado por agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil dos estados de Pernambuco e da Bahia, entrou em ação.



Segundo informações avançadas pela polícia, o gang já estava a ser investigado há algum tempo, uma vez que levou a cabo, nos últimos anos, inúmeros assaltos a bancos e carrinhas de transporte de valores, tanto na Bahia como no vizinho estado de Pernambuco.



