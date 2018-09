Luz Cuevas descobriu que a sua bebé, que julgava estar morta, afinal está viva, seis anos depois. A mulher tinha sido informada que, depois de um incêndio ter assolado a casa da família, a criança não tinha sobrevivido às chamas, no ano de 1997, em Filadélfia, Estados Unidos. Carolyn, responsável pelo desaparecimento da menina, foi agora condenada, trazendo à memória este caso que surpreendeu o mundo.

Luz reconheceu a filha Delimar numa festa de aniversário e utilizou alguns fios de cabelo da criança para fazer o teste de ADN.

De acordo com o The Sun, a criança dormia no quarto no andar de cima da casa quando o fogo começou. Assim que a mãe correu para o quarto viu que a bebé já não estava no berço. Luz sofreu queimaduras no rosto antes de ser resgatada pelos bombeiros, enquanto gritava que a filha tinha sido raptada.