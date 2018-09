O fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, abriu um fundo filantrópico com 2 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros), o Bezos Day One Fund. Quer com ele financiar casas e escolas para servir bairros desfavorecidos.

O fundo vai dividir-se em dois braços, respeitando o duplo objectivo. Por um lado, vai existir o Day 1 Families Fund, o fundo dedicado às famílias que precisam de um lar, e que vai apoiar instituições sem fins-lucrativos que já actuem com este mesmo propósito.



Paralelamente, o Day 1 Academies Fund vai dedicar-se a criar uma rede de escolas infantis de raiz, que o CEO da Amazon define como estabelecimentos "de alta qualidade".