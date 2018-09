Financiamento do governo britânico termina no final deste mês. Já foram gastos no total mais de 12 milhões de euros para financiar as investigações ao desaparecimento de Maddie McCann, na Praia da Luz em Maio de 2007.

As investigações à volta do desaparecimento de Madeleine McCann podem ser arquivadas dentro de três semanas. Segundo o jornal The Sun, o Ministério do Interior do Reino Unido pode arquivar o caso em breve, uma vez que os detectives não conseguiram encontrar pistas significativas que justificassem a continuidade do processo.



De acordo com a imprensa britânica, já foram gastos no total mais de 12 milhões de euros para financiar as investigações do caso de Maddie, que desapareceu na Praia da Luz, em Lagos, em Maio de 2007, quando se encontrava de férias com os pais em Portugal.



No entanto, as buscas pela menina nunca surtiram efeito e o paradeiro da criança inglesa permanece desconhecido para as autoridades. Até ao momento, ainda não foi solicitado qualquer novo pedido ao Ministério do Interior para obter mais financiamento.



Recorde-se que em Março deste ano, a Metropolitan Police (polícia britânica) recebeu um financiamento do governo para prosseguir com as investigações e alargar o prazo durante mais de seis meses.