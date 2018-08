Carrinha atropela peões junto a hospital na China e faz um morto

Várias pessoas ficaram gravemente feridas, na cidade de Nanning.

Uma carrinha atropelou vários peões, esta quinta-feira de manhã, fazendo pelo menos um morto junto ao hospital de Taoyuan Road, na cidade de Nanning, China.



Segundo avança a imprensa local, algumas pessoas ficaram gravemente feridas, sendo que o número de mortes pode aumentar.



O motorista foi detido e está a ser interrogado pela polícia. A carrinha, que transportava utensílios de mesa, embateu num poste depois do atropelamento.



As causas do acidente são ainda desconhecidas.