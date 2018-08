Mulher descobre assassino do irmão no Facebook 37 anos depois do crime

Chris foi encontrado junto à costa da Guatemala em 1978.

Numa era em que tudo é rastreável na Internet e o Facebook é uma das maiores redes sociais que liga pessoas de todo o mundo, encontrar quem queremos não parece ser assim tão difícil.



Penny Farmer perdeu o irmão há 37 anos quando este foi encontrado morto com a namorada a flutuar junto à costa da Guatemala. Chris e Peta Frampton foram torturados, amarrados e atirados ao mar. O irmão de Penny era um médico de 25 anos e a namorada era uma advogada de 24. Estavam de férias nas Caraíbas em Julho de 1978 quando foram descobertos mortos.



"Os aspectos de ambos os cadáveres eram monstruosos", disse o médico que autopsiou os cadáveres, citado pela BBC.



Penny Farmer, uma jornalista britânica, tinha uma suspeita quanto ao assassino. A 2 de Outubro de 2015, decidiu procurar pelo assassino no Facebook. E assim, à distância de um, clique, estava Silas Boston, o alegado homicida. Além de Silas, a jornalista encontrou também os seus dois filhos.



De acordo com Penny, na altura os filhos do suspeito confessaram à polícia os crimes do pai, mas não foram levados a sério. Penny e os filhos do homicida desenvolveram então uma intensa colaboração para que Silas fosse detido.



Russel Boston, filho de Silas, alegou ainda que o pai também tinha matado a mãe que estava dada como desaparecida pelas autoridades.



Após 38 anos impune, Silas é considerado suspeito dos homicídios de Chris e Peta. No entanto, doente e já com uma idade avançada, acabaria por morrer sem nunca ser condenado por nenhum crime.



A história é agora contada por Penny no livro da sua autoria "Dead in the Water", publicado este mês.



O alegado homicida confessou antes de morrer ter matado outras 33 pessoas.