Já foram confirmados 39 mortos vítimas da queda da estrutura, mas número poderá voltar a subir.

A imprensa italiana divulgou a primeira chamada para o 112 feita após a queda da ponte de Morandi, na cidade de Génova, em Itália.



As primeiras chamadas recebidas do Centro Operacional da Região da Ligúria foram efectuadas por cidadãos que residem perto da ponte. "Como é possível", ouve-se no áudio.



As autoridades continuam à procura de mais vítimas sobreviventes da queda da estrutura que matou já, pelo menos, 39 pessoas. O número poderá voltar a subir, de acordo com as autoridades locais. Há ainda 16 feridos, nove dos quais em estado grave.