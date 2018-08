Atirador invade gravação de videoclipe de 50 Cent e lança o pânico

Incidente aconteceu em Nova Iorque, durante o momento da filmagem para a música "Get the Strap".

Uma recente gravação para um videoclipe, que envolveu o cantor 50 Cent, quase se tornou mortal esta terça-feira quando um homem decidiu disparar pelo menos 11 tiros em West Street, Nova Iorque, Estados Unidos, durante o momento da filmagem para a música "Get the Strap".



Segundo avança o New York Daily News, ninguém foi atingido pelos tiros.



A polícia está a investigar o caso e, de acordo com o TMZ, um automóvel branco da marca Porsche apareceu nas gravações.



Recorde-se que 50 Cent estava a realizar a gravação com o rapper Tekashi69, cujas fontes próximas afirmam que a intenção dos atiradores não era disparar diretamente nos artistas.