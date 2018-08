Parede do 3 World Trade Center colapsa e causa um ferido

Estrutura caiu no 46.º andar. Há várias ambulâncias no local.

Uma parede no interior do 3 World Trade Center colapsou, esta quinta-feira, em Manhattan, EUA.



Segundo avança a imprensa internacional, o incidente aconteceu no 46.º andar do edifício e terá causado um ferido.



Há relatos de várias ambulâncias no local.





A conta de Twitter do edifício foi usada pela administração para confirmar que um construtor civil ficou ferido numa perna ao desmantelar uma estrutura. "O ferimento não é grave. Ele já foi transportado para o hospital", garante a empresa.Em atualização