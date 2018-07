Vinte e três pessoas ficaram feridas depois de uma embarcação turística ser atingida pela explosão do vulcão Kilauea, no Havai. Os turistas que viajavam na embarcação viram-se envolvidos numa gigantesca nuvem de fumo, entraram em pânico e tentaram fugir.



Muitos ficaram com queimaduras graves e uma das vítimas partiu uma perna durante a fuga.



Os momentos de horror vividos a bordo foram registados em vídeo e fotografias, partilhados nas redes sociais.





#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: *Watch this with the SOUND UP* First look video from passenger Will Bryan on board the Lava Ocean Tours boat that was hit by a #lavabomb thrown up in the air during a #lavaexplosion https://t.co/Yj9reTBby7 @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/h67FUeFpGP — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 17, 2018





Os maiores estragos causados na embarcação deveram-se à projeção de uma rocha derretida vinda da explosão do vulcão.

A embarcação turística estava muito próxima do local da explosão, uma vez que se tinha aproximado do vulcão para observar a lava a chegar ao oceano.













"Foi assustador", confessa um dos turistas presentes, à BBC.

O vulcão Kilauea, no sudeste da Grande Ilha do Havai, onde vivem cerca de 185 mil pessoas, entrou numa nova fase de erupção no mês de maio.

A guarda costeira vedou as zonas onde a lava se junta ao oceano, para evitar novos incidentes e garantir a segurança.