"É com grande tristeza que confirmo que o pai do Harry morreu na noite passada, momentos depois do fim do resgate", disse o médico Andrew Pearce, segundo avança o Daily Mail, sublinhando que em breve o médico estará a descansar junto da sua família.





O médico australiano Richard Harris, uma das principais figuras da operação de salvamento de 12 jovens e um treinador na Tailândia, foi o último a sair da gruta de Chiang Rai, mas quando chegou ao exterior recebeu a notícia de que o seu pai havia morrido.Richard Harris foi considerado essencial no salvamento dos 13 jovens, graças à sua experiência de 30 anos de mergulhador.Recorde-se que esta terça-feira a operação de resgate terminou após as crianças e o treinador terem ficado no interior da gruta durante 18 dias.A equipa de mergulhadores de elite da Marinha da Tailândia deu os pêsames ao médico Richard Harris, "um dos socorristas principais cujo pai morreu horas depois da missão de resgate ter sido completada". "Desejamos-lhe o melhor para esta altura tão difícil. Nunca poderemos agradecer-lhe o suficiente pelo que fez pelos miúdos, pelas suas famílias e pela Tailândia. Obrigado, Richard e obrigado, Austrália", escreveram.